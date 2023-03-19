Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о планах Киева напасть на Россию ещё до начала СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин предотвратил нападение на Россию, которое Киев, при поддержке Запада, начал готовить ещё до специальной военной операции. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, сообщив о планах Владимира Зеленского атаковать российские территории первым.

По словам Макгрегора, США рассчитывали, что Киев сможет сынициировать прямой вооружённый конфликт с Россией, и именно с этой целью тренировали бойцов ВСУ и снабжали их оружием ещё до начала СВО. Предполагалось, что Зеленский отправит войска в Донецкую и Луганскую Народные Республики.

По данным Макгрегора, весь этот конфликт был неизбежен, и Россия с Украиной в любом случае начали бы столкновение. Разница лишь в том, что Москва разгадала планы США до того, как был нанесён удар, и предотвратила атаку.

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