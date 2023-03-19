«РВ»: Брошенный товарищами и раненый боец ВСУ попросил помощи у русского беспилотника, фото: скриншот из видео

Украинские военные, отступая с поля боя, бросили своего тяжелораненого сослуживца умирать. Боец ВСУ, лёжа на земле, заметил летающий неподалёку российский беспилотник, и попросил о помощи у оператора, управляющего устройством с расстояния. Об этом пишут военкоры «Русской весны».

Российский дрон облетал оставленное поле боя, и обнаружил там раненого в ногу украинского военного. Тот тоже заметил БПЛА, и привлёк внимание летательного аппарата. Когда тот подлетел ближе - украинец попросил у оператора помощи. После этого российские войска нашли раненого бойца ВСУ по координатам с дрона и эвакуировали с поля боя.

Ранее KP.RU сообщал о том, что украинский солдат случайно забрёл на позиции российских штурмовых отрядов, покурил с ними, а потом плечом к плечу отразил атаку ВСУ. Только после боя он понял, что сражался против своих же сослуживцев.