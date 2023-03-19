МИД Ирака: Республика планирует в ближайшем будущем поставлять газ в страны Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Ирака намереваются инвестировать большие деньги в разработку газовых месторождений, чтобы затем открыть поставки этого ресурса в страны Евросоюза, и другим государствам, готовым покупать иракское топливо. Об этом заявил глава МИД Ирака Фуад Хуссейн на пресс-конференции в Брюсселе.

Глава иракского МИД приехал в Брюссель, чтобы обсудить возможные перспективы европейско-иракского сотрудничества, и в том числе поставки газа с нефтью. Сейчас Ирак добывает только нефть, однако страна готова начать разработку газодобывающих предприятий.

При этом сообщается, что первостепенно Ирак будет использовать газ на собственном, внутреннем рынке. А уже потом, когда страна окажется насыщена газом достаточно, перейдёт к торговле топливом с другими странами.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Великобритания решила приостановить поставки газа в другие страны Европы. По официальным данным, это случилось из-за технических неполадок.