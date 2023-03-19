Путин: Отношения России и Китая вышли на наивысший уровень Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин опубликовал статью в китайской газете «Жэньминь жибао», материал на русском языке появился на сайте Кремля.

«Российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть, по своему качеству они превосходят военно-политические союзы времён холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем», - заявил Путин.

Российский лидер отметил, что «наш политический диалог стал предельно доверительным, стратегическое взаимодействие - всеобъемлющим и вступающим в новую эпоху».

«Мы с Председателем Си Цзиньпином встречались около 40 раз и всегда находили время и возможность для общения и в самых разных официальных форматах, и в обстановке «без галстуков», - отметил президент.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин сказал, что «Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса».

По словам президента, «будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьёзному разговору с учётом сложившихся геополитических реалий».

25 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия в отличие от западных оппонентов не отказывается от переговоров по ситуации на Украине.