В Казахстане на выборах лидирует крупнейшая партия «Аманат» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крупнейшая казахстанская партия «Аманат» лидирует на выборах депутатов мажилиса при голосовании по партийным спискам, об этом свидетельствуют данные exit poll.

Так, по данным Института евразийской интеграции (ИЕИ), «Аманат» набрала 53,46% голосов избирателей.

Помимо этого, пятипроцентный порог, необходимый для прохождения в нижнюю палату парламента Казахстана, также преодолели Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», общественное объединение «Партия Respublica», Народная партия Казахстана, партия «Ак жол» (7,87%) и Общенациональная социал-демократическая партия.

Как писал сайт KP.RU, 22 декабря 2022 года чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Ермек Кошербаев подвёл итоги сотрудничества двух стран, отметивших 30-летие установления дипломатических отношений.

Посол подчеркнул, что свой первый визит после переизбрания президент Токаев совершил в Москву, что говорит о приоритетном характере отношений с Россией.

«С первых дней независимости Казахстан осуществляет долгосрочное и полномасштабное сотрудничество с Российской Федерацией, – сказал дипломат. – Настрой на его дальнейшее развитие был подтверждён и в недавней инаугурационной речи Касым-Жомарта Токаева».