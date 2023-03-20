Reuters: Северная Корея провела учения по совершенствованию ядерного потенциала 18 – 19 марта 2023 года Фото: кадры Центрального государственного телевидения КНДР

Северная Корея провела учения по совершенствованию ядерного потенциала 18 – 19 марта 2023 года, об этом сообщило агентство Reuters.

«КНДР провела учения по совершенствованию тактического ядерного потенциала 18-19 марта», - Reuters со ссылкой на ЦТАК.

Как писал сайт KP.RU, ранее 13 марта агентство Yonhap сообщило, что Северная Корея выпустила две неустановленных крылатых ракеты.

Сообщалось, что объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи зафиксировал пуск ракеты из района города Синпо на восточном побережье КНДР утром воскресенья 12 марта.

Агентство напоминало, что в понедельник 13 марта начинались совместные военные учения Южной Кореи и США.

Пхеньян осудил эти учения как «подготовку к агрессивной войне».