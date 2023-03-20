Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины 20 марта 2023 года Фото: REUTERS

Воздушную тревогу объявили в воскресенье вечером в четырех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сигналы тревоги звучат в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Как писал сайт KP.RU, 18 марта 2023 года воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Согласно данным, которая предоставляли онлайн-карты, воздушная тревога на украинской территории прозвучала примерно 10.07 мск в Киеве, после чего в течение нескольких минут сигнал тревоги распространился на всю территорию страны.

9 марта минобороны России заявило, что были нанесены удары возмездия по Украине, которые стали ответом за террористические акции в Брянской области.

Отмечалось, что целью ударов стали ключевые элементы военной инфраструктуры страны, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В январе текущего года председатель правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил о достижении критического уровня повреждений энергетической инфраструктуры Украины из-за российских ударов.