Си Цзиньпин выразил надежду на рациональный выход из украинского кризиса Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин в предверии визита в Российскую Федерацию опубликовал авторскую статью для российских СМИ.

Си Цзиньпин по поводу ситуации на Украине отметил, что «с начала прошлого года наблюдается тотальное обострение украинского кризиса».

«Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся», - подчеркнул глава Китая.

Кроме того товарищ Си заявил, что Китай и Россия - крупнейшие соседи, стратегические партнеры всеобъемлющего взаимодействия.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин в своей статье для китайской газете «Жэньминь жибао», где заявил, что Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

По словам президента, будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьёзному разговору с учётом сложившихся геополитических реалий.

Также российский лидер подчеркнул, что отношения России и Китая вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть.