Посольство Польши: Слова посла во Франции неверно интерпретировали в отрыве от контекста Фото: REUTERS

Посольство Польши во Франции заявило о неверной интерпретации в отрыве от контекста слов посла республики в этой стране Яна Эмерика Росцишевского.

«Внимательное прослушивание всего разговора позволяет понять, что не было заявления о прямом участии Польши в конфликте, а было лишь предупреждение о последствиях поражения Украины: о возможности нападения или втягивания Россией в войну очередных стран Центральной Европы - Прибалтики и Польши», - говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что в других фрагментах посол четко говорит, что Польша не находится в состоянии войны, но делает все, чтобы помочь Украине защитить себя в этом конфликте.

Как писал сайт KP.RU, ранее в интервью телеканалу LCI посол Ян Эмерик Росцишевский заявил о том, что в случае поражения Украины Варшава вступит в конфликт, и войдёт в прямую конфронтацию с Россией.

По его мнению, если Украина не сумеет «защитить свою независимость», то у Польши «не будет другого выбора», кроме как вступить в конфликт.

Он отметил, что речь идёт, якобы, о «защите идеологии западного мира».

Посол утверждал, что весь украинский конфликт - это «сражение за базовые ценности и культуру Запада».

В октябре 2022 года бельгийский портал Modern Diplomacy сообщал, что Польша ведет подготовку плацдарма для интервенции и захвата своих «исторических земель» на Западной Украине.

Портал отмечал, что этот план оформился задолго до российской военной спецоперации на Украине.