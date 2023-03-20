В Белом доме заявили, что не видят подготовки беспорядков из-за возможного ареста Трампа Фото: REUTERS

Представитель Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Fox заявил, что ему ничего неизвестно об угрозе насильственных протестов в связи с возможным предъявлением обвинений экс-президенту США Дональду Трампу.

«Я не в курсе каких-либо признаков, что мы готовимся к такого рода действиям…, но очевидно, что мы работаем в тесной координации с местными властями и властями штатов по всей стране», - сказал Кирби.

Он уточнил, что «мы не хотим, чтобы любая активность переросла в насилие, уж конечно не в масштабах того, что мы наблюдали 6 января».

Как писал сайт KP.RU, 18 марта 2023 года бывший президент США Дональд Трамп заявил о том, что его могут арестовать 21 марта 2023 года. Об этом политик предупредил в своей социальной сети Truth Socia.

В своем сообщении он напомнил, что является ведущим кандидатом от партии Республиканцев, и призвал американцев в случае его ареста выходить на протесты.

«Выходите на протесты, верните нашу страну!», — написал политик.

Напомним, что 6 января 2021 года сразу после окончания митинга в поддержку действующего президента Дональда Трампа его сторонники двинулись к комплексу столичного Капитолия, в котором обе палаты Конгресса США собрались, чтобы утвердить результаты голосования Коллегии выборщиков.

Тогда в результате беспорядков погибли пять человек, в том числе женщина-ветеран ВВС США Эшли Бэббитт, в которую выстрелил «защитник» Капитолия. Еще трое умерли по разным причинам «медицинского характера». Позже четверо полицейских в разное время покончили с собой.