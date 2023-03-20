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НовостиСпорт19 марта 2023 23:48

В финале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе Елена Рыбакина победила Арину Соболенко

Представительница Казахстана победительницей теннисного турнира категории WTA 1000
Сергей ГАПЧУК
В финале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе Елена Рыбакина победила Арину Соболенко

В финале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе Елена Рыбакина победила Арину Соболенко

Фото: REUTERS

Представительница Казахстана Елена Рыбакина победила в теннисном турнире категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США). Призовой фонд спортивного мероприятия составилт 8,8 миллиона долларов.

Десятый номер мирового рейтинга Елена Рыбакина в финале выиграла у второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко со счетом 7:6 (13:11), 6:4. Спортсменки провели на корте 2 часа 3 минуты.

Как писал сайт KP.RU, в январе текущего года в Мельбурне состоялся Australian Open, который открыл теннисные турниры «Большого шлема» в текущем 2023 году. Прошедший турнир стал 111-м Открытым чемпионатом Австралии. К играм были допущены российские теннисисты, в том числе и Даниил Медведев.

Соболенко и Рыбакина встречались в финале Открытого чемпионата Австралии, тогда сильнее оказалась представительница Белоруссии.