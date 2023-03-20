Канцелярия Нетаньяху уточнила детали разговора с Байденом Фото: REUTERS

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел разговор с президентом США Джо Байденом, об эиом сообщила канцелярия премьера в опубликованном в Twitter заявлении.

«Израиль продолжит повсеместно принимать меры против террористов и архитекторов терроризма», - приводит ведомство слова Нетаньяху.

В заявлении подчеркнули, что «разговор был сосредоточен на иранской угрозе", - говорится в заявлении.

Как писал сайт KP.RU, 5 февраля 2023 года Нетаньяху заявил, что в отношениях с Путиным ими найден компромисс, который служит интересам Израиля и не нарушает национальные интересы России.

По словам премьера, мирное урегулирование украинского конфликта возможно, однако только если обе стороны конфликта проявят инициативу, а Вашингтон «не будут возражать против этого».

При этом премьер Израиля сообщил, что намерен изучить возможность оказания Украине военной помощи в виде поставок оружия с учетом национальных интересов Израиля.