Канцелярия Нетаньяху уточнила детали разговора с Байденом
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел разговор с президентом США Джо Байденом, об эиом сообщила канцелярия премьера в опубликованном в Twitter заявлении.
«Израиль продолжит повсеместно принимать меры против террористов и архитекторов терроризма», - приводит ведомство слова Нетаньяху.
В заявлении подчеркнули, что «разговор был сосредоточен на иранской угрозе", - говорится в заявлении.
Как писал сайт KP.RU, 5 февраля 2023 года Нетаньяху заявил, что в отношениях с Путиным ими найден компромисс, который служит интересам Израиля и не нарушает национальные интересы России.
По словам премьера, мирное урегулирование украинского конфликта возможно, однако только если обе стороны конфликта проявят инициативу, а Вашингтон «не будут возражать против этого».
При этом премьер Израиля сообщил, что намерен изучить возможность оказания Украине военной помощи в виде поставок оружия с учетом национальных интересов Израиля.