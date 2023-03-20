Премьер Саксонии Кречмер: Германия непосредственно вовлечена в конфликт на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил изданию Focus, что Германия непосредственно вовлечена в конфликт на Украине.

«Сейчас не время для призывов (к переговорам - прим.). После поставок оружия это осталось позади», - заявил Кречмер.

Политик подчеркнул, что теперь Германия непосредственно вовлечена в этот конфликт.

По его словам, Берлину именно поставок Киеву «не следовало делать, чтобы быть более убедительным и активным в качестве посредника и дипломатического игрока».

Как писал сайт KP.RU, в сентябре 2022 года премьер-министр Саксонии заявлял, что необходимо добиться прекращения украинского конфликта и остановки введения новых антироссийских санкционных ограничений, которые привели к началу дефицита энергоресурсов в европейских странах.

В январе 2023 года Кречмер отметил, что оператор «Северного потока – 1» должен обеспечить ремонт газопровода, чтобы обезопасить инфраструктуру от дальнейших повреждений. Если этого не сделать, трубопровод выйдет из строя на долгое время.

Кроме того, политик призывал наказать главу МИД Германии Бербок за ее крайне неосторожное публичное заявление. Он напомнил, что в других государствах после подобных резонансных скандальных историй многие высокопоставленные чиновники сразу же уходили в отставку.