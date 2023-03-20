Ветеран ВС США Дрейвен: «Украина - умирающий пациент», а Запад продолжает издеваться над ней Фото: Александр КОЦ

Запад мог бы давно остановить конфликт на Украине, но США не заинтересованы в урегулировании кризиса и сохранении жизней, об этом написал в Twitter ветеран США Ноктис Дрейвен.

В публикации офицер поддержал слова Марии Захаровой, что Вашингтону не жалко ни украинцев, ни россиян, ни американцев.

«Этот конфликт давно бы уже закончился, если бы Запад по американскому приказу не продолжал финансировать, снабжать и продлевать боль, страдания и смерть», - заявил он.

Он подчеркнул, что «Украина - это умирающий пациент, а Запад продолжает возвращать ей жизнь, чтобы она страдала еще больше».

Как писал сайт KP.RU, 15 марта 2023 года американский ветеран Дрейвен, комментируя слова главы МИД Канады Мелани Жоли, заявившей целью ее правительства смену власти в РФ, сказал, что западные страны осознают свою неспособность победить Россию на поле боя.

«Запад знает, что военное поражение России - это не вариант, потому что Запад не может победить Россию на поле боя. Он будет делать то, что делает всегда - пытаться нападать из тени» - написал он.

Напомним, что в России неоднократно заявляли, что военная помощь Запада не принесет Киеву ничего хорошего, а только будет затягивать конфликт. При этом западная военная техника и транспорт с оружием являются законными целями для армии России.