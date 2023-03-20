Российские военные уничтожили доты украинских боевиков в ДНР Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили долговременные огневые точки украинских войск в районе Каменки на севере от Донецка, об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

«На Донецком направлении, в районе населенного пункта Каменка, расчет противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» артиллерийского соединения Южного военного округа выявил и уничтожил долговременные точки противника», - сказал он.

Также, расчетом самоходной пушки «Гиацинт-С» артиллерийского полка во время контрбатарейной борьбы уничтожена огневая позиция и 120-миллиметровая гаубица «Д-30» ВСУ в районе Максимильяновки в ДНР.

Как писал сайт KP.RU, 16 марта 2023 года Бигма сообщил, что расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» российских войск уничтожили огневые позиции украинских САУ «Гвоздика» и склад боеприпасов в районе Марьинки в ДНР

В тот же день начальник пресс-службы группировки «Центр» Денис Аверин рассказал, что российские танки Т-90М «Прорыв» сорвали попытку вылазки разведгруппы ВСУ на Краснолиманском направлении.

Напомним, с 24 февраля 2022 года России проводит специальную военную операцию на Украине.

Президент России Владимир Путин заявил, что «ее цель - защита людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Глава государства подчеркнул, что для этого Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.