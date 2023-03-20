Что произошло в ночь на 20 марта

Посольство Польши: Слова посла во Франции неверно интерпретировали в отрыве от контекста Фото: REUTERS

Посольство Польши во Франции заявило о неверной интерпретации в отрыве от контекста слов посла республики в этой стране Яна Эмерика Росцишевского.

«…Не было заявления о прямом участии Польши в конфликте..., а было ...о возможности нападения или втягивания в конфликт очередных стран Центральной Европы - Прибалтики и Польши», - говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что в других фрагментах посол четко говорит, что Польша не является стороной конфликта, но делает все, чтобы помочь Украине защитить себя в этом конфликте.

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