Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Владимир Зеленский в первой же речи после вступления в должность президента Украины обещал, что в Донбассе наступит мир, но обманул собственный народ. Об этом заявил бизнесмен из Германии Ким Дотком в сети микроблогов Twitter.

Немецкий предприниматель напомнил, что политик также заявил, что готов покинуть пост главы государства ради наступления мира. На деле же возглавляемы Зеленским киевский режим насильно мобилизует население, заставляя людей участвовать в боевых действиях.

Как ранее писал сайт KP.RU, белорусский президент Александр Лукашенко назвал Владимира Зеленского гнидой, заявив, что глава Украины знал о подготовке диверсии в Белоруссии, поскольку подобные операции не проводятся без согласования с руководством.

Напомним, председатель движения "Мы вместе с Россией", член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уверен, что попытки украинской армии прорваться на Запорожском направлении говорят о том, что у Владимира Зеленского началась истерика. Каждое такое наступление лишь подтверждает этот факт, подчеркнул чиновник.