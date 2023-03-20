Марочко: к десантникам ВСУ под Кременную прибывает обучавшееся в НАТО пополнение Фото: ЛИЦ

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что к украинским десантникам на сватовско-кременском участке линии боевого соприкосновения прибывает пополнение. Оно состоит из бойцов, обучавшихся в НАТО.

Как рассказал эксперт, аэромобильная 81-я бригада ВФУ была не укомплектована. Дефицит составляет порядка 40%.

Он также добавил, что его начали восполнять мобилизованными, которые прошли обучение на полигонах НАТО. Марочко отметил, что большая часть из них участвовала в карательных операциях в ДНР и ЛНР с 2014 года.

Также эксперт рассказал, что по неуточненной пока информацией, укомплектованием личного состава 81-й бригады может заниматься бывший командующий десантно-штурмовыми войсками Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский. Ему поставлена задача создать боеспособные штурмовые подразделения.

Ранее Марочко сообщал, что на Кременском направлении ВСУ испытывают нехватку горюче-смазочных материалов. Дефицит возник из-за решения Киева снизить материальную обеспеченность войск.