Медведев предупредил об ужасных последствиях из-за решения МУС об «аресте» Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал решение МУС об «аресте» президента Владимира Путина. Такой ход не имеет практической ценности, зато обернется серьезными последствия для международного права, заявил чиновник.

Дмитрий Медведев отметил, что решение о выдаче ордера на «арест» российского лидера продиктовали США. Также заместитель председателя Совета безопасности РФ отметил, что за все время существования МУС не смог никого привлечь к ответственности. В списке тех, кого собирались арестовать — около 30 не особо значимых имен.

— Президент Судана плевал на эти обвинения и, несмотря на военный переворот у себя, не доступен для «правосудия». Остальные вообще не стоят упоминания. Иными словами, эффективность их деятельности нулевая. Это вам не созданные ad hoc Нюрнбергский и Токийский трибуналы. Или даже сомнительный трибунал по Югославии, — написал Медведев.

Зампредседателя Совбеза России отметил, что лидера страны могут судит только в двух случае — при утрате суверенитета государства и капитуляции в войне. При этом само решение, несмотря на его смехотворность, грозит серьезными последствиями для международного права, подчеркнул он.

— Ведь это крах основ, принципов права. Включая постулаты о неотвратимости ответственности. Теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, все будут договариваться между собой. Доверие исчерпано, — пояснил Медведев.

Напомним, досудебная палата непризнанного Россией Международного уголовного суда 17 марта выдала ордер на «арест» президента РФ Владимира Путина Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.