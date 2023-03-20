Украинские войска находятся под плотным огнем на юге Артемовска
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Украинские военные не могут перемещаться под плотным огнем пулеметчиков группы "Вагнер" на юге Артемовска. Об этом сообщает РИА Новости.
В южных кварталах города заблокированы подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). При попытках перебазироваться в другие строения противники уничтожаются.
Ранее американский обозреватель Митхил Аггарвал выразил мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно было вывести свои войска из Артемовска, вместо того чтобы удваивать присутствие ВСУ в этом районе.
По мнению журналиста, решение Киева, при условии усиливающихся позиций России в городе, выглядит истерическим желанием не потерять политические очки.
Напомним, советник украинского президента Александр Роднянский заявил, что ВСУ при необходимости "стратегически отступят" из Артемовска. Он также признал, что с российской стороны в боях принимают участие "наиболее хорошо обученные и опытные" бойцы.
Как писал сайт KP.RU, командир украинских войск, участвующих в боях под Артемовском, пожаловался на сложную для ВСУ ситуацию, причем на всех направлениях. Одной из серьезных проблем "Мадьяр" назвал дефицит вооружений.