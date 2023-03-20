Украинские войска находятся под плотным огнем на юге Артемовска Фото: REUTERS

Украинские военные не могут перемещаться под плотным огнем пулеметчиков группы "Вагнер" на юге Артемовска. Об этом сообщает РИА Новости.

В южных кварталах города заблокированы подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). При попытках перебазироваться в другие строения противники уничтожаются.

Ранее американский обозреватель Митхил Аггарвал выразил мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно было вывести свои войска из Артемовска, вместо того чтобы удваивать присутствие ВСУ в этом районе.

По мнению журналиста, решение Киева, при условии усиливающихся позиций России в городе, выглядит истерическим желанием не потерять политические очки.

Напомним, советник украинского президента Александр Роднянский заявил, что ВСУ при необходимости "стратегически отступят" из Артемовска. Он также признал, что с российской стороны в боях принимают участие "наиболее хорошо обученные и опытные" бойцы.

Как писал сайт KP.RU, командир украинских войск, участвующих в боях под Артемовском, пожаловался на сложную для ВСУ ситуацию, причем на всех направлениях. Одной из серьезных проблем "Мадьяр" назвал дефицит вооружений.