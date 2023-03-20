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НовостиПолитика20 марта 2023 6:54

Российские пулеметчики блокируют перемещения военных ВСУ на юге Артемовска

Плотный огонь не дает противнику возможности перебазироваться
Роман КИЛЬМЯШКИН
Украинские войска находятся под плотным огнем на юге Артемовска

Украинские войска находятся под плотным огнем на юге Артемовска

Фото: REUTERS

Украинские военные не могут перемещаться под плотным огнем пулеметчиков группы "Вагнер" на юге Артемовска. Об этом сообщает РИА Новости.

В южных кварталах города заблокированы подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). При попытках перебазироваться в другие строения противники уничтожаются.

Ранее американский обозреватель Митхил Аггарвал выразил мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно было вывести свои войска из Артемовска, вместо того чтобы удваивать присутствие ВСУ в этом районе.

По мнению журналиста, решение Киева, при условии усиливающихся позиций России в городе, выглядит истерическим желанием не потерять политические очки.

Напомним, советник украинского президента Александр Роднянский заявил, что ВСУ при необходимости "стратегически отступят" из Артемовска. Он также признал, что с российской стороны в боях принимают участие "наиболее хорошо обученные и опытные" бойцы.

Как писал сайт KP.RU, командир украинских войск, участвующих в боях под Артемовском, пожаловался на сложную для ВСУ ситуацию, причем на всех направлениях. Одной из серьезных проблем "Мадьяр" назвал дефицит вооружений.