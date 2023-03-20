В ЮАР заявили о «юридических обязательствах» перед МУС в случае визита Путина на БРИКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЮАР заявила о «юридическом обязательстве» перед МУС из-за ордера на «арест» Владимира Путина. Однако до саммита БРИКС Южная Африка собирается сотрудничать со всеми заинтересованными в нем странами. Слова представителя главы ЮАР Винсента Магвенью привел Reuters.

— Мы, как правительство, осознаем наше юридическое обязательство. Однако в период до саммита мы будем продолжать взаимодействовать с соответствующими заинтересованными сторонами, — заявил Магвенью.

Также представитель ЮАР подчеркнул, что его государство продолжает выступать за мирное решение конфликта на Украине.

Ожидается, что президент России Владимир Путин примет участие в 15-ом саммите БРИКС, хотя официального подтверждения этому пока не было. Мероприятие пройдет в ЮАР.

Также напомним, что 17 марта досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на «арест» Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Дмитрий Медведев прокомментировал такое решение, отметив несостоятельность организации и тяжелые последствия для международного права.