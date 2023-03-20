79% россиян жалуются на недостаток сна Фото: Евгения ГУСЕВА

Большинство россиян недосыпают. На нехватку сна жалуются 79% опрошенных. Свое состояние к вечеру они описывают, как чувство апатии, ухудшение внешнего вида, а прилив энергии ощущают только к вечеру, когда снова пора ложиться спать.

Сколько времени россияне проводят во сне:

6-8 часов - 48,8%,

10 часов - 5,8%,

10-12 часов - 6,1%,

Меньше 6 часов - 20,9%,

4-5 часов - 4%

Таковы данные опроса Совкомбанк Страхование и Madanes, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Тем временем, медики советуют не пренебрегать сном, это очень важная составляющая здоровья. Перед сном не стоит употреблять алкоголь и кофеин. Ложиться в после плотного ужина тоже плохая привычка, равно как и бороться с чувством голода в постели.

Третье правило – придерживаться графика, это поможет в выработке гормона мелатонина. Активнее всего он образуется в организме с девяти часов вечера до полуночи.

До девяти вечера ухитряются улечься спать 5,1% опрошенных, а до полуночи - 62,3% респондентов. После 12 ночи засыпают 21,9%, а к трем утра только 10,7%.

В итоге большинство признаются, что чувствуют недостаток сна. Этот фактор многие связывают с проблемами по здоровью, их заметили 11,1% участников опроса, а 6,1% отметили повышенный аппетит, который возникает на воне недосыпания.

Врачи напоминают, что недостаток сна снижает иммунитет. А еще провоцируют нарушения обменных процессов в организме из-за неправильного режима отдыха. Часто у тех, кто жалуется на недосып, фиксируют сбои в работе пищеварительной и кровеносной систем, повышаются риски развития ожирения, заболеваний ЖКТ и сердечно-сосудистой системы, пишет ФАН.

Недостаток сна всего в один час снижает сопротивляемость организма инфекциям, подтвердил сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Минздрава России Михаил Полуэктов.

- Для взрослого человека рекомендованным временем сна является 7–9 часов, при этом норма у каждого сво, - сказал он "Известиям".

Кстати, а послеобеденный сон в течение 5-20 минут дает освежающий эффект, за счет которого организм чувствует себя отдохнувшим, передает "360".