В Чехии указали на огромный внутренний потенциал России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший начальник Генштаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы рекомендовал Западу избегать недооценки России. Соответствующее заявление прозвучало в интервью Radio Universum.

"Я считаю, что любой, кто недооценивает своего противника, рано или поздно проиграет, - подчеркнул Шедивы. - Поэтому нам нельзя недооценивать россиян".

По его словам, у Российской Федерации сохраняется огромный потенциал, причем не только военный, ни и экономический, а западные санкции оказались неэффективными. Генерал отметил, что Украине нечего противопоставить мощи РФ.

Как ранее писал сайт KP.RU, китайские журналисты сообщили, что план Вашингтона сломать Россию экономическим давлением и поставками Киеву оружия не сработал.

По их оценке, вооруженные силы России мощны, а производственный потенциал огромен, в то время как промышленность США и их союзников уже столкнулась с нехваткой производственных мощностей.

Напомним, председатель Евросовета Шарль Мишель признал, что Евросоюз уже ввел все основные санкции в отношении России, и их запас практически исчерпан. По его словам, у ЕС осталось не так много дополнительных мер, которые он может еще предпринять.