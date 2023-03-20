Активы Volkswagen в России арестованы по иску автоконцерна "ГАЗ"

Активы Volkswagen в России арестованы по решению Нижегородского суда Фото: REUTERS

На активы немецкого концерна Volkswagen в России наложен арест. Соответствующее решение принял Нижегородский суд. Документ размещен в картотеке арбитражных дел.

Как следует из вердикта, под арест попадают активы дочерней компании автопроизводителя из Германии "Фольксваген Груп Рус", 11 объектов ее недвижимого имущества и производственное оборудование, а также ее доля в уставном капитале "Фольксваген КС", "Скания Страхование" и "Скания Финанс".

Иск был подан российским автоконцерном "ГАЗ". Компания имела договор с Volkswagen о контрактной сборке немецких автомобилей на заводе в Нижнем Новгороде. Он должен действовать до конца 2025 года, но был расторгнут Volkswagen в одностороннем порядке. Это повлекло за собой ущерб, оцененный в 15,575 млрд рублей.

На фоне планов немецкого концерна об уходе из России арест произведен для обеспечения возможности взыскания в пользу российского автопроизводителя.

Напомним, в конце октября прошлого года автомобильный концерн Volkswagen представил официальный отчет, в котором говорилось, что компания в течение ближайших 12 месяцев продаст российские активы Scania, MAN и Porsche.

Как писал сайт KP.RU, ранее в июне 2022 года, автоконцерн предложил нижегородским сотрудникам до шести окладов за добровольное увольнение, отметив, что эти три оклада не будут облагаться налогом на доходы физических лиц.