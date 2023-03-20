Цена биткоина превысила 28 тысяч долларов впервые с 12 июня 2022 года

Биткоин вновь растет в цене Фото: REUTERS

Цена биткоина в воскресенье, 19 марта 2023 года, подросла до максимальных показателей за девять месяцев, превысив отметку в 28 тысяч долларов.

Самая известная в мире виртуальная валюта в ходе торговой сессии впервые с 12 июня 2022 года достигла такого высокого значения.

По данным крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance, 20 марта по состоянию на 7 утра по московскому времени стоимость биткоина установилась на отметке 27 383 доллара.

Между тем, по данным портала CoinMarketCap, который отслеживает свыше двух десятков бирж и высчитывает среднюю цену, за сутки биткоин прибавил в стоимости более 0,8%.

Как ранее писал сайт KP.RU, пилотный проект ЦБ по внедрению цифрового рубля будет запущен с 1 апреля 2023 года. Новый механизм начнут тестировать сразу 13 крупных российских банков. Участие клиентов в проекте будет исключительно добровольным.