Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не позволяют снизить интенсивность боевых действий на Украине, препятствуя мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока мы с вами видим - и видно это невооруженным глазом - продолжающуюся линию на недопущение какого-либо даже торможения боевых действий", - уточнил официальный представитель Кремля.

По словам Дмитрия Пескова, американская сторона и не скрывает свое позиции по данному вопросу, о чем свидетельствуют публичные заявления чиновников из США.

Как ранее писал сайт KP.RU, китайские журналисты пришли к выводам, что Вашингтон использует Украину в качестве пешки для ослабления России и контроля над Европой. По их оценке, американские чиновники также намеренно очерняют Китай и отвергают предложения о мирных переговорах.

Напомним, Соединенные Штаты официально объявили о том, что считают неприемлемыми любые обсуждения перемирия на Украине. С таким неоднозначным заявлением выступил в воскресенье, 19 марта, официальный представитель Белого дома Джон Кирби.