Игорь Артамонов «Липецкая область стала одним из первых регионов, пришедших на помощь Мариуполю в работе по восстановлению инфраструктуры, строительству и благоустройству»

Фото: липецкаяобласть.рф

Оценку деятельности регионов страны по строительству и ремонту жилья, восстановлению инфраструктуры Мариуполя и его благоустройству Владимир Путин дал в ходе своей рабочей поездки в пострадавший город. Липецкая область отмечена в числе лучших регионов, которые ведут эту работу.

Липецкую область в докладе Президенту России отметил вице-премьер правительства страны Марат Хуснуллин. Регион, как наиболее активно помогающий в восстановлении Мариуполя, зампред правительства выделил наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.

В Мариуполе за Липецкой областью закреплены свыше трех десятков объектов. Специалисты из региона ремонтируют 27 многоквартирных домов. В 24 многоэтажках работы уже завершены. В трёх оставшихся зданиях восстанавливают инженерные системы и монтируют окна. Завершение работ и сдача данных объектов запланирована на второй квартал текущего года.

Помимо этого липчане ремонтируют одну из мариупольских школ, технический лицей и детский сад. В лицее работы полностью завершены. В школе заменены окна и восстановлена система теплоснабжения. В настоящее время идет ремонт кровли. В детском саду осуществляется ремонт инженерных систем, кровли и окон.

«Липецкая область стала одним из первых регионов, пришедших на помощь Мариуполю в работе по восстановлению инфраструктуры, строительству и благоустройству. Липецкие строители проделали большую работу, благодаря которой жители города вернулись в свои дома. Взятые обязательства регион выполнит полностью», – констатировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.