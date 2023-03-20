Песков сообщил, что в Кремле спокойно относятся к решению МУС об "аресте" Путина

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о выдаче "ордера на арест" президента России Владимира Путина в Кремле восприняли спокойно. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в воскресенье, 20 марта 2023 года.

По словам официального представителя Кремля, работа администрации российского лидера продолжается в штатном режиме.

"Относимся к этому спокойно, все тщательно фиксируем и продолжаем работать, - уточнил Дмитрий Песков. - Продолжает, главное, работать президент".

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что российская гиперзвуковая ракета "Оникс" легко долетит до МУС. По его словам, судьи напрасно "раздухарились", демонстрируя, что им не страшно "поднять руку" на крупнейшую ядерную державу.