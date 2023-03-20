Александр Моор: «Более двадцати тысяч наших земляков регулярно занимаются лыжными гонками»

Фото: gubernator.admtyumen.ru

«Более двадцати тысяч наших земляков регулярно занимаются лыжными гонками. В Тюменской области – 54 лыжные базы, они действуют во всех муниципалитетах региона. Причем на четырех из них есть летние лыжероллерные трассы, что позволяет тренироваться круглый год. Поэтому у тюменских лыжников есть все возможности, чтобы из года в год повышать свое мастерство. Мы видим это по тем результатам, которых достигают наши спортсмены на общероссийском уровне», – констатировал Александр Моор.

Традиционно высокий уровень организации чемпионата России в Тюмени отметила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Мы уже в шестой раз проводим здесь чемпионат страны. Регион всегда к этому готов», – сказала известная спортсменка.

Елена Вяльбе также поделилась планами на следующий лыжный сезон. Предстоящей зимой в России впервые пройдет спартакиада по лыжным гонкам и биатлону. Тюменский центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» является основным претендентом на проведение турнира нового формата.

Александр Моор со своей стороны поблагодарил Федерацию лыжных гонок России за доверие и многолетнее сотрудничество.

Чемпионат России по лыжным гонкам стартовал в «Жемчужине Сибири» 18 марта и продлится до 26 марта. В состязаниях участвуют свыше 260 спортсменов. Тюменскую область представляют 22 лыжника. В ходе соревнований тюменцы уже завоевали серебряную и две бронзовые медали.

«Гонка была нелегкой, надо было постоянно держать высокий темп. Но я живу в Тюмени, и для меня очень важно хорошо выступить перед своими болельщиками», - прокомментировал свой результат бронзовый призер в скиатлоне Иван Якимушкин.