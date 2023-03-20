Бойцы ВДВ отразили атаку украинских диверсантов в районе Каховского водохранилища Фото: Лали ЛОБАНОВА

Воздушно-десантные войска отразили атаку украинских аквалангистов-диверсантов на Каховском водохранилище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова командира подразделения десантников. Он рассказал, что четверо украинских «морских котиков» попытались высадиться на берег, но российские силы быстро среагировали.

— Отбили атаку. До этого они пытались на барже подойти. Эта группа была, группа аквалангистов. Их где-то высадили, они сюда подошли практически к берегу. Их было четверо. Мы встретили их как положено, — сообщил командир подразделения.

Также он рассказал, что было еще как минимум две подобные попытки диверсантов выбраться на берег.

Против аквалангистов использовали специальное антидиверсионное оружие. Радиус поражения под водой составляет 200 метров, что не оставляет шансов противнику, объяснил командир.

Ранее морпехи Черноморского флота предотвратили атаку украинских диверсантов на одном из направлений проведения спецоперации.