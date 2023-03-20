Глава Амурской области Василий Орлов поручил просчитать потребность региона в арендном жилье

Работники бюджетной сферы в Приамурье получат в льготную аренду новые квартиры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Амурской области планируют построить около тысяч квартир для востребованных специалистов. Регион собирается развивать базу арендного жилья для решения кадрового вопроса в социальной сфере, сообщил губернатор Василий Орлов. По поручению президента Владимира Путина Минвостокразвития России и АО «ДОМ.РФ» разрабатывают программу «Доступное арендное жилье в ДФО». В Приамурье региональным оператором проекта является АО «Корпорация развития жилищного строительства». Василий Орлов поручил определить потребность каждого муниципалитета в арендных квартирах.

«Для решения кадрового вопроса в социальной сфере необходимо возведение нового жилья. Сейчас минстрой Приамурья активно создает базу доступного арендного жилья на территории области. Работу ведут по двум направлениям: строительство арендных домов с привлечением финансирования АО «ДОМ.РФ» и строительство их за счет областных средств. Поручаю просчитать потребность в арендном жильем в каждом муниципалитете», - сообщил Василий Орлов.

Стоимость аренды таких квартир для определенных специалистов составит не более трети от сложившейся рыночной стоимости. Оставшиеся две трети аренды будут возмещаться из федерального и областного бюджетов.

Сейчас Корпорация развития жилищного строительства строит в городе Свободном девятиэтажный жилой дом на 89 квартир. Все они будут предоставлены в аренду работникам бюджетной сферы. По плану дом будет готов в третьем квартале 2023 года. По словам главы города Свободного Владимира Константинова, в первую очередь квартиры получат педагоги. В городе остро стоит вопрос с нехваткой преподавателей. Для молодых специалистов действует мера поддержки: устроившимся в детсады и школы учителям выплачиваются «подъемные» - 600 тысяч рублей единовременно. Однако иногородние педагоги неохотно переезжают в Свободный из-за высокой стоимости аренды.

«Подходит к завершению строительство новой школы на 900 мест, впереди возведение еще двух образовательных объектов. Очень ждем ввода в эксплуатацию арендного дома, поскольку жилье в нем для бюджетников обойдется гораздо ниже рыночной стоимости, а, значит, будет привлекательным для специалистов педагогической отрасли», - рассказал Владимир Константинов.

Кроме того, Корпорация собирается приобрести у застройщика 38 квартир в четырехэтажном доме в городе Сковородино. Многоэтажка будет сдана в эксплуатацию в конце 2023 года. Приобретенные квартиры также будут сдаваться в аренду работникам бюджетной сферы.