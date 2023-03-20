В Ростове-на-Дону аферисты начали обвинять горожан в государственной измене

Мошенники представляются сотрудниками полиции Фото: Сергей Грачёв

В Ростове-на-Дону аферисты придумали новый вид мошенничества. Об этом сообщает портал «Ростов Газета» со ссылкой на Главное Управление МВД России по Ростовской области.

По информации ведомства, мошенники начали обвинять горожан в государственной измене. Аферисты действуют по следующей схеме: злоумышленник звонит горожанину и представляется сотрудником правоохранительных органов, затем обвиняет человека в госизмене за якобы перевод средств на счет иностранной военной организации. Затем, сообщает, что сотрудник банка украл данные ростовчанина и начал отправку денег.

Аферисты предлагают перевести все сбережения на безопасный счет. Из-за страха за свое будущее горожанин соглашается и отправляет деньги на карты аферистам. После чего, мошенники на связь не выходят. Отметим, что за госизмену гражданам грозит до 20 лет лишения свободы.