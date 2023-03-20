Названа самая счастливая страна мира

Финляндия признана самой счастливой страной мира по версии ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финляндия уже в шестой раз подряд возглавила рейтинг счастья стран мира по версии ООН World Happiness Report. Определяющими факторами стали близость к природе, безопасная среда проживания, доступность необходимых сервисов и услуг.

Рейтинг счастья определяется с помощью таких показателей, как продолжительность жизни, социальная поддержка населения, а также других факторов, оказывающих влияние на социальное самочувствие граждан.

В ТОП-10 самых счастливых стран мира по итогам 2022 года вошли также Дания, Исландия, Израиль, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария Люксембург и Новая Зеландия. США находятся на 15-м месте, Германия — на 16-м, Великобритания и Франция – на 19-м и 21-м местах, соответственно.

Россия занимает 70-ю строчку из 146. В сравнении с рейтингом 2021 года наша страна поднялась на 10 пунктов (в прошлом году Россия была на 80-м месте).