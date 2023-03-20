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НовостиОбщество20 марта 2023 10:15

Названа самая счастливая страна мира

Финляндия признана самой счастливой страной мира шестой год подряд
Роман КИЛЬМЯШКИН
Финляндия признана самой счастливой страной мира по версии ООН

Финляндия признана самой счастливой страной мира по версии ООН

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финляндия уже в шестой раз подряд возглавила рейтинг счастья стран мира по версии ООН World Happiness Report. Определяющими факторами стали близость к природе, безопасная среда проживания, доступность необходимых сервисов и услуг.

Рейтинг счастья определяется с помощью таких показателей, как продолжительность жизни, социальная поддержка населения, а также других факторов, оказывающих влияние на социальное самочувствие граждан.

В ТОП-10 самых счастливых стран мира по итогам 2022 года вошли также Дания, Исландия, Израиль, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария Люксембург и Новая Зеландия. США находятся на 15-м месте, Германия — на 16-м, Великобритания и Франция – на 19-м и 21-м местах, соответственно.

Россия занимает 70-ю строчку из 146. В сравнении с рейтингом 2021 года наша страна поднялась на 10 пунктов (в прошлом году Россия была на 80-м месте).