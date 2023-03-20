Песков заявил о неизбежности сдвигов сроков создания газового хаба в Турции

Песков заявил о неизбежности сдвигов по срокам создания газового хаба в Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал создание газового хаба в Турции сложным проектом, который невозможно будет реализовать без сдвижек по времени, а также без проблем технического характера. Об этом заявил официальный представитель Кремля на брифинге.

«Понятно, что это достаточно сложная работа, это достаточно сложный проект, который, конечно же, не может реализовываться без возникновения каких-то задержек по времени, тех или иных проблем технического или иного характера», - заявил представитель Кремля в понедельник, 20 марта, комментируя ситуацию в отношении газового хаба в Турции

Песков подчеркнул, что Россия будет следить за данной ситуацией, а также продолжит сотрудничать с партнерами в Турции.

Напомним, после двух мощных землетрясений, которые произошли на юго-востоке Турции 6 февраля 2023 года, переговоры по созданию газового хаба были приостановлены, но 24 февраля этого года сообщалось о скором возобновлении переговоров.