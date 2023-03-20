В Китае поддержали позицию Путина о судьбе Запада

Владимир Путин и Си Цзиньпин Фото: REUTERS

Жители Китая признали правоту президента России Владимира Путина, заявившего в статье об отношениях РФ и КНР о том, что Запад все отчаяннее цепляется за свое ускользающее доминирование.

"Коллективный Запад" все отчаяннее цепляется за архаичные догмы, за своё ускользающее доминирование, ставя на кон судьбы целых государств и народов", - написал Путин, напомнив, что Соединенные Штаты объявили Россию угрозой, а Китай – стратегическим конкурентом.

Читатели китайского издания "Гуанча" поддержали позицию Путина о судьбе Запада.

"Путин прав", - написал один из комментаторов.

Его поддержали многие другие. Они выразили мнение, что партнерство Москвы и Пекина станет основой стабильности в новом мире.

"Без Китая и России все маленькие страны в мире снова будут колонизированы Европой и США", - отметил другой пользователь интернета.

Как ранее писал сайт KP.RU, в своей статье для китайских СМИ Владимир Путин выразил уверенность, что взаимодействие России и Китая обеспечивает глобальную стабильность и служит примером гармоничного партнерства. По словам главы государства, во времена холодной войны не существовало ни одного настолько качественного союза.

Российский лидер отметил, что в отношениях Москвы и Пекина "политический диалог стал предельно доверительным, стратегическое взаимодействие - всеобъемлющим и вступающим в новую эпоху".

"Комсомольская правда" выбрала наиболее интересные выдержки из статьи Владимира Путина. С ними можно ознакомиться по ссылке.