В Китае поддержали позицию Путина о судьбе Запада

Владимир Путин и Си Цзиньпин
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Жители Китая признали правоту президента России Владимира Путина, заявившего в статье об отношениях РФ и КНР о том, что Запад все отчаяннее цепляется за свое ускользающее доминирование.
"Коллективный Запад" все отчаяннее цепляется за архаичные догмы, за своё ускользающее доминирование, ставя на кон судьбы целых государств и народов", - написал Путин, напомнив, что Соединенные Штаты объявили Россию угрозой, а Китай – стратегическим конкурентом.
Читатели китайского издания "Гуанча" поддержали позицию Путина о судьбе Запада.
"Путин прав", - написал один из комментаторов.
Его поддержали многие другие. Они выразили мнение, что партнерство Москвы и Пекина станет основой стабильности в новом мире.
"Без Китая и России все маленькие страны в мире снова будут колонизированы Европой и США", - отметил другой пользователь интернета.
Как ранее писал сайт KP.RU, в своей статье для китайских СМИ Владимир Путин выразил уверенность, что взаимодействие России и Китая обеспечивает глобальную стабильность и служит примером гармоничного партнерства. По словам главы государства, во времена холодной войны не существовало ни одного настолько качественного союза.
Российский лидер отметил, что в отношениях Москвы и Пекина "политический диалог стал предельно доверительным, стратегическое взаимодействие - всеобъемлющим и вступающим в новую эпоху".
"Комсомольская правда" выбрала наиболее интересные выдержки из статьи Владимира Путина. С ними можно ознакомиться по ссылке.