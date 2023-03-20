В МИД Турции заявили о возможности одобрить заявку на вступление Швеции в НАТО до саммита в июле 2023 года

В МИД Турция заявили о возможности одобрить заявку на вступление Швеции в НАТО до саммита в июле 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может одобрить заявку на вступление Стокгольма в Североатлантический альянс до саммита НАТО, который должен состояться в июле 2023 года.

Как сообщил Чавушоглу, в пятницу, 17 марта, он говорил с министром иностранных дел Швеции, сообщив ему о решении по Финляндии. «Он выразил надежду, что процесс вступления в НАТО завершится до саммита альянса, на что я ответил: «Все зависит от вас», - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Напомним, в пятницу, 17 марта, президент Турции Реджеп Трайип Эрдоган в ходе выступления на пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинистё заявил, что Анкара все же начала процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО, несмотря на длительный протест, отметив, что Хельсинки поддерживали страну в стремлении попасть в Европейский союз.