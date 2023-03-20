Премьер Саксонии Кречмар призвал власти Германии начать ремонт "Северного потока"

Место подрыва "Северного потока" Фото: REUTERS

Премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмар призвал власти Германии приступить к ремонту "Северного потока". Его слова приводит издание Focus.

Политик отметил, что в интересах Берлина иметь запасной вариант транспортировки газа. Пусть в этом трубопроводе нет острой необходимости сейчас, но она может появится в будущем, и если не принять меры в ближайшее время, то потом будет уже поздно.

"Утверждать, что трубопровод не нужен, — это очень смело, - подчеркнул Кречмар. - Для будущих поколений важно, чтобы линия поставок была открытой".

Как ранее писал сайт KP.RU, российский лидер Владимир Путин прокомментировал расследования западных журналистов о виновниках взрывов "Северных потоков". Президент пожаловался, что нам сложно заниматься собственным расследованием теракта.

Глава государства отметил, что наша страна предложила Дании провести расследование вместе. Международная группа водолазов могла бы опуститься к трубе и обследовать "столбик".

Путин ехидно заметил, что Германия не особо старается расследовать теракт, потому что европейцы вообще разучились жить своими интересами. По его словам, перспективы у Северных потоков есть, если Евросоюз захочет снова покупать российский газ.