Путин поручил решать проблемы жителей новых регионов России в кратчайшие сроки

Владимир Путин Фото: REUTERS

Проблемы новых регионов России необходимо решать в кратчайшие сроки. Соответствующее поручение президент РФ Владимир Путин озвучил на расширенном заседании коллегии МВД страны в понедельник, 20 марта 2023 года.

"Подчеркну, каждый гражданин, живущий в этих регионах, должен чувствовать себя под защитой закона, быть уверенным в своевременной помощи сотрудников МВД", - заявил Владимир Путин.

Напомним, российский лидер посетил Мариуполь, проехав по городу за рулем автомобиля. По ходу поездки президент получил доклад по развитию городского хозяйства, сети дорог, восстановлению разрушенных зданий от курирующего вице-премьера Марата Хуснуллина.

Как ранее писал сайт KP.RU, жители Мариуполя пожаловались главе государства на задержки зарплат, а также проблемы с оформлением гражданства РФ и получением российских паспортов. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, добавив, что российский лидер поручит решить эти проблемы.