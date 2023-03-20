Путин заявил о необходимости контролировать обоснованность возбуждения дел против бизнесменов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на расширенной коллегии Министерства внутренних дел РФ заявил о необходимости контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел против бизнесменов.

«Большое значение имеет и правоприменительная практика. Прошу контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей», - заявил глава государства.

Российский лидер заявил, что нельзя возбуждать уголовные дела в отношении бизнесменов при отсутствии судебных перспектив, отметив, что это дестабилизирует ситуацию. По его словам, необходимо использовать альтернативные меры пресечения для предпринимателей, такие как домашний арест.

Напомним, ранее Путин в ходе послании Федеральному Собранию РФ призвал вернуться к пересмотру экономических составов преступлений в уголовном законодательстве, отметив, что в этом вопросе нельзя перегибать палку. Ранее были подготовлены поправки, смягчающие наказание за налоговые преступления.