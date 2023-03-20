Путин заявил о повышении раскрываемости преступлений в России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на расширенной коллегии Министерства внутренних дел РФ заявил о том, что в стране удалось повысить раскрываемость преступлений.

«Статистика показывает, что в 2022 году удалось улучшить целый ряд важных показателей. Так, повысилась раскрываемость преступлений», - заявил российский президент, отметив, что ранее «об этой проблеме говорили многократно, и важно, что определенная позитивная тенденция здесь, безусловно, наметилась».

Напомним, как писал сайт KP.RU, в ходе своего выступления на расширенной коллегии МВД РФ российский лидер заявил о том, что в прошлом году выросло число преступлений экстремистской направленности. Глава государства отметил, что незаконные уличные акции, а также провокации, которые пытаются расколоть общество, должны пресекаться оперативно.