Россия и Египет заключили допсоглашение о создании промзоны РФ в Суэцком канале Фото: Евгения ГУСЕВА

Россия и Египет заключили дополнительное соглашение по российской промзоне в Суэцком канале. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Соглашение предполагает, что резиденты промзоны смогут реализовывать свою продукцию на египетском рынке.

Также глава Минпрома отметил, что российско-египетский товарооборот по итогам 2022 года увеличился на 30% и превысил 6 млрд долларов.

Отметим, что президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси принял российскую делегацию, прибывшую с деловым визитом. Стороны обсудили развитие совместных предприятий, среди которых помимо промзоны в промышленной зоне Суэцкого канала оказалось строительство атомной электростанции в Эль-Дабаа. Также дипломаты пришли к договоренностям по сотрудничеству в сфере поставок зерна и продовольствия.

Ранее Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Египта развитие сотрудничества стран.