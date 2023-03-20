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НовостиОбщество20 марта 2023 11:37

Путин поручил представить предложения по развитию миграционной политики к 1 июля 2023 года

Инициативы должны быть проработаны с регионами
Роман КИЛЬМЯШКИН
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Правительству, Совбезу, госсовету и МВД России следует подготовить комплексные предложения по развитию миграционной политики и проработать их с регионами.

Соответствующее поручение дал глава государства Владимир Путин расширенном заседании коллегии МВД страны в понедельник, 20 марта 2023 года.

Президент РФ уточнил, что ожидает доклада по этому вопросу в срок до 1 июля 2023 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, МВД России сообщило об упрощении процедуры трудоустройства и получения вида на жительство для иностранных IT-специалистов. Теперь они могут заключать трудовой договор с аккредитованными компаниями без оформления разрешения на работу или патента.

Также им и членам их семей предоставлено право на получение вида на жительство без срока действия в упрощенном порядке. Это касается не только супругов, детей, внуков и родителей (приемных тоже), но также бабушек и дедушек.