Лидер группы «Cream Soda» провалился под лед, его ищут водолазы. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
В Ярославской области произошла трагедия: под лед провалилась компания молодых людей. Среди них был основатель группы «Cream Soda» Дмитрий Свиргунов. Он, скорее всего, погиб.
Как стало известно телеканалу «360», 34-летний музыкант и еще два человека сейчас числятся без вести пропавшими.
В коллективе с трудом верят, что все произошедшее реальность. Но с фактами сложно спорить. Все случилось минувшей ночью под Ярославлем.
- История произошла с нашим Димой Нова (основателем группы Дмитрием Свиргуновым — прим. ред.). В компании друзей он вышел на лед и провалился, — рассказали в Cream Soda.
Вместе с Дмитрием без вести пропавшим считается его брат Роман и общий друг.
Тела мужчин ищут водолазы, шансы на то, что парни остались живы, минимальны.
В ту ночь артист с друзьями был в селе Диево-Городищи. На лед вышло 10 человек, половина оказалась в ледяной воде. Двое смогли выбраться на поверхность, а троих унесло течением. Один из тех, кто спася, после скончался в машине скорой помощи.
Как рассказал RT местный житель, у Дмитрия был дом в Ярославской области, где он жил и отдыхал с другими участниками проекта, а также писал музыку в оборудованной там же студии. - Дом в посtлке принадлежал его матери. Вчера ещt можно было гулять по льду реки, но солнце палило очень — могло и подтопить, — добавил он
Группу Cream Soda основали в 2012 году. Среди самых известных композиций — песни «Хэдшот», «Красиво», «Никаких больше вечеринок» и «Уйди, но останься».