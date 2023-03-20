Лидер группы «Cream Soda» провалился под лед, его ищут водолазы. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославской области произошла трагедия: под лед провалилась компания молодых людей. Среди них был основатель группы «Cream Soda» Дмитрий Свиргунов. Он, скорее всего, погиб.

Как стало известно телеканалу «360», 34-летний музыкант и еще два человека сейчас числятся без вести пропавшими.

В коллективе с трудом верят, что все произошедшее реальность. Но с фактами сложно спорить. Все случилось минувшей ночью под Ярославлем.

- История произошла с нашим Димой Нова (основателем группы Дмитрием Свиргуновым — прим. ред.). В компании друзей он вышел на лед и провалился, — рассказали в Cream Soda.

Вместе с Дмитрием без вести пропавшим считается его брат Роман и общий друг.

Тела мужчин ищут водолазы, шансы на то, что парни остались живы, минимальны.

В ту ночь артист с друзьями был в селе Диево-Городищи. На лед вышло 10 человек, половина оказалась в ледяной воде. Двое смогли выбраться на поверхность, а троих унесло течением. Один из тех, кто спася, после скончался в машине скорой помощи.

Как рассказал RT местный житель, у Дмитрия был дом в Ярославской области, где он жил и отдыхал с другими участниками проекта, а также писал музыку в оборудованной там же студии. - Дом в посtлке принадлежал его матери. Вчера ещt можно было гулять по льду реки, но солнце палило очень — могло и подтопить, — добавил он

Группу Cream Soda основали в 2012 году. Среди самых известных композиций — песни «Хэдшот», «Красиво», «Никаких больше вечеринок» и «Уйди, но останься».