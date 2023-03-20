В МВД России на три года продлили срок действия водительских прав, истекших в 2022 и 2023 годах

Срок действия водительских прав, истекших в 2022 и 2023 годах, продлен на три года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Срок действия водительских прав, который истек в 2022 году или истекающих в 2023 году, автоматически будет продлен на три года. Такое заявление в понедельник, 20 марта, сделал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

«Отмечу, что срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем году, продлен на три года», - заявил глава ведомства в ходе своего выступления на расширенной коллегии Министерства внутренних дел РФ.

Кроме того, министр заявил, что за 2022 год число погибших, а также пострадавших в авариях снизилось на пять процентов.

Напомним, с января этого года в мобильном приложении «Госуслуги Авто» стали доступны электронное водительское удостоверение. Как писал сайт KP.RU, для предъявления документов не нужен доступ к интернету.