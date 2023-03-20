Путин оценил уровень киберпреступности в России

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин высказался о росте киберпреступности в России. В ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД страны в понедельник, 20 марта 2023 года, глава государства назвал показатели преступлений в киберпространстве впечатляющими.

"По итогам 2022 года число таких преступлений превысило полмиллиона и составило четверть от всех уголовно наказуемых правонарушений. Это, конечно, впечатляет", - отметил Путин.

По его словам, борьба с киберпреступностью в стране – один из безусловных приоритетов работы российских правоохранительных органов.

Одной из мер Путин назвал профилактику – важно информировать население о новых способах выманивания денег, используемых мошенниками. Люди должны знать, как защитить себя от подлобных преступлений, констатировал президент.

Как ранее писал сайт KP.RU, руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян заявил, что способы мошенничества в интернете разнообразны, однако им можно противостоять при соблюдении основных правил безопасности.

Эксперт уточнил, что появляются новые схемы мошенничества, однако они используются не так часто, как опробованные схемы, такие как программы для заражения вирусом мобильного телефона.

Напомним, Владимир Путин в ходе своего выступления на расширенной коллегии Министерства внутренних дел РФ также заявил о необходимости контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел против бизнесменов. По его словам, нельзя возбуждать уголовные дела в отношении бизнесменов при отсутствии судебных перспектив, отметив, что это дестабилизирует ситуацию.