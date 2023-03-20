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НовостиПолитика20 марта 2023 12:23

Путин заявил о необходимости более эффективного контроля за миграционной обстановкой в России

Президент РФ отметил особую важность работы в этом направлении
Мила ГЕНЬ
Путин заявил о необходимости более эффективного контроля за миграционной обстановкой в России

Путин заявил о необходимости более эффективного контроля за миграционной обстановкой в России

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить более эффективный контроль за миграционной обстановкой в стране. Об этом он сообщил на расширенном заседании коллегии МВД России.

Этот вопрос имеет важное значение для национальной безопасности России, подчеркнул Путин. Поможет его решить большая прозрачность административных процедур и перевод их в цифровой формат, отметил Путин. Для этого глава государства призвал перевести в онлайн все процедуры, в том числе получение гражданства и получение разрешения на работу. Они должны быть удобны, понятны и доступны, добавил он.

Также президент поручил правительству, Совету безопасности, Госсовету и МВД к 1 июля представить комплексные предложения по развитию миграционной политики и проработать их с регионами.

Ранее Владимир Путин заявил о повышении раскрываемости преступлений в России.