Белый дом заявил о желании Байдена поговорить с Си Цзиньпином Фото: REUTERS

Звонок президента США Джо Байдена и председателю КНР Си Цзиньпина еще не запланирован, однако американский лидер очень хочет поговорить с китайским коллегой. Такое заявление в понедельник, 20 марта, сделал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

«Он еще не запланирован, но президент очень хочет провести очередное обсуждение с Си», - заявил представитель Белого дома в эфире телеканала CNN, комментируя предполагаемый звонок.

Кирби также отметил, что американский лидер заинтересован в поддержании открытых линий и коммуникаций между США и Китаем, а также заявил, что звонок состоится в «подходящее время».

Напомним, накануне Министерство иностранных дел Китая назвало США самой воинственной страной в истории, указав также на то, что Вашингтон использует украинский кризис для собственного обогащения и «подливают масла в огонь».