Путин обвинил Запад в попытках сорвать бесплатную передачу российских удобрений странам Африки Фото: REUTERS

Страны Запада чинят препятствия попыткам России бесплатно передать африканским государствам удобрения, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Часть замороженных у нас ресурсов в европейских странах, в том числе и удобрений, мы готовы передавать нуждающимся странам бесплатно. Но, к сожалению, и здесь нам чинят препятствия», –сказал глава государства на международной парламентской конференции «Россия – Африка в многонациональном мире».

Напомним, в минувший вторник, 14 марта замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил о продлении зерновой сделки, но только на 60 дней. Как писал сайт KP.RU российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва продолжает добиваться снятия всех ограничений для продолжения поставок на мировые рынки нашей сельхозпродукции.

Ранее Путин заявил, что цены на минеральные удобрения в мире могут вырасти, если Запад и дальше продолжит создавать проблемы для поставок российской продукции.