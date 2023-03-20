Путин заявил, что Россия списала долги стран Африки на сумму свыше 20 млрд долларов Фото: REUTERS

Москва списала долги странам Африки на сумму более 20 млрд долларов. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в понедельник, 20 марта, в ходе выступления на международной парламентской конференции «Россия - Африка в многонациональном мире».

«Россия списала задолженность африканским государствам на сумму более 20 млрд», - заявил глава государства.

Путин заявил, что партнерство России с африканским континентом теперь вышло на новый уровень, обретая дополнительную динамику. Как он отметил, сейчас стороны наращивают показатели товарооборота каждый год, а по итогам прошлого года товарооборот приблизился к 18 млрд долларов.

Российский лидер также отметил, что Москва будет продолжать уделять первоочередное внимание сотрудничеству с данным регионом, а также развитию стратегического партнерства.

Как писал сайт KP.RU, в своей речи Путин также потребовал отправлять продукцию в рамках зерновой сделки не в «сытые страны», указав на то, что на сегодняшний день только 3% поставок ушло в Африку.