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НовостиЭкономика20 марта 2023 12:43

Путин заявил, что Россия списала долги стран Африки на сумму свыше 20 млрд долларов

По словам президента, партнерство Москвы с африканским континентом теперь вышло на новый уровень
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин заявил, что Россия списала долги стран Африки на сумму свыше 20 млрд долларов

Путин заявил, что Россия списала долги стран Африки на сумму свыше 20 млрд долларов

Фото: REUTERS

Москва списала долги странам Африки на сумму более 20 млрд долларов. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в понедельник, 20 марта, в ходе выступления на международной парламентской конференции «Россия - Африка в многонациональном мире».

«Россия списала задолженность африканским государствам на сумму более 20 млрд», - заявил глава государства.

Путин заявил, что партнерство России с африканским континентом теперь вышло на новый уровень, обретая дополнительную динамику. Как он отметил, сейчас стороны наращивают показатели товарооборота каждый год, а по итогам прошлого года товарооборот приблизился к 18 млрд долларов.

Российский лидер также отметил, что Москва будет продолжать уделять первоочередное внимание сотрудничеству с данным регионом, а также развитию стратегического партнерства.

Как писал сайт KP.RU, в своей речи Путин также потребовал отправлять продукцию в рамках зерновой сделки не в «сытые страны», указав на то, что на сегодняшний день только 3% поставок ушло в Африку.