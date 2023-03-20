Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воздушно-космические войска России уничтожили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области, сообщает Министерство обороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Колесниковка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, за прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM, а также уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов в Луганской и Донецкой народных республиках.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Воздушно-космические силы России уничтожили в Луганской народной республике украинский истребитель МиГ-29. До этого российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области.